Alexandre GEORGES

Actuellement en recherche d'un stage/graduate/CDI en Investment Banking : Corporate banking (ECM, DCM, Leverage Finance ... ) à partir de Mai 2016.



Etudiant à la SKEMA Business School, dans le programme Master of Science : Financial Markets & Investments. Specialisation en Investment Banking.



Diplômé d'un bachelor programme post-bac du groupe EDHEC, BBA EDHEC (Bachelor of Business Administration). Spécialisation dans la Finance de marché, Banque, Assurance et Gestion Patrimoniale.



De nombreuse expériences en entreprises, notamment en tant qu'analyste financier dans le coverage d'entreprise mid-cap (SOCIETE GENERALE) et en tant que assistant d'un directeur d'agence/chargé d'affaires entreprises (BNP PARIBAS)



Un erasmus en suède d'un semestre, cours en anglais, spécialisation International Business and Financial Analysis.



Pratique sportives régulière (badminton, tennis) et musique : saxophone depuis 12 ans dans un orchestre symphonique.



Mes compétences :

Microsoft Office Package

Analyse financière

SAP Contrôle de Gestion

Telekurs ID

R

Bloomberg