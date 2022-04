Mes compétences :

SNMP

Android

Routage IP

SSL

Télécommunications

Mobile

CORBA

JAVA

Python

TCP/IP

UNIX

Shell script

C / C+

Télécoms

Réseaux

C++

Python Programming

Mercury Quality Center

JUnit

C Programming Language

Apache Subversion

OSS (Operating Support Systems)

Mantis

iOS

Web Services

SoapUI

Rational ClearCase

Microsoft Windows

Linux

Korn Shell

JavaScript

Groovy

Git

Bugzilla

Appium