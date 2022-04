Juin 2019 : Responsable d'affaires chez AXIANS groupe Vinci Energies



Septembre 2018 - Mai 2019 : Voyage de 8 mois en Asie.



2014 - 2018 : Responsable commercial régional chez CLIP INDUSTRIE, éditeur et distributeur des Progiciels de Gestion Intégrés CLIPPER et helios ERP [Yvelines, Région Centre, Normandie, Sarthe].



Parcours : Après un DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'Institut Supérieur d'Ingénierie d'Affaires pour préparer un diplôme de Responsable en ingénierie et négociation d'affaires.



2013/2014 : Chargé d'affaires en contrat de professionnalisation chez CLIP Industrie



2013 : Stagiaire à Saint-Cannat (13) chez CLIP Industrie éditeur et distributeur des Progiciels de Gestion Intégrés CLIPPER et HELIOS ERP. Mission : développement du portefeuille client au niveau national. Préparation et présence sur salon (Industrie Lyon, MEDTEC, Ouest Industrie, BOURGET, MIDEST).



2012 : Stagiaire à Casablanca au Maroc pour le compte de l'entreprise TELOS, distributeur Tunisien au Maghreb de l'ERP CLIPPER de l'éditeur Français CLIP INDUSTRIE. Mission principale : démarrer l'activité commerciale (prospection et avant-vente).



Contact France :



E-mail : alexandre.geslain[at]axians.com



Mes compétences :

Ingénieur d'Affaires

Commercial