Après mon diplôme en Ingénierie et une première année d'expérience professionnel, j'ai pris la décision d'acquérir une expertise dans les énergies renouvelables. L'université du Québec à Rimouski (Canada) m'a offert l’opportunité de travailler sur un projet d'optimisation du rendement des panneaux solaires à l'aide de contrôleur MPPT.



Au terme de ma maîtrise, mon objectif est de mettre à profit mes nouvelles compétences en intégrant une entreprise dynamique et innovante du secteur des énergies.



Disponible à partir de janvier 2017, je suis à l'écoute de toutes opportunités correspondant à mon profil et à mes attentes.



Alexandre Ghibernea



Mes compétences :

Solidworks

Simulink

Python Programming

Propane

MySQL

Matlab

Java

ISO 900X Standard

HTML

Cascading Style Sheets

C++

Autocad

Audit

Adobe Indesign