Emmanuel RAULINE

Volontaire, rigoureux, entreprenant, positif par nature, combatif, j'aime développer et aider à développer.

Mes différentes expériences m'ont permis de m'illustrer par ces traits de caractère, et d'enrichir mes relations.

Mon esprit d'ouverture me permet aujourd'hui d'envisager et de proposer des solutions globales dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

J'aime aller à la rencontre des autres, et reste en permanence à l'écoute du marché, et notamment des opportunités managériales et/ou commerciales.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Analyse financière

Analyse technique

Audit

Contractualisation

Suivi de chantiers

Autonomie professionnelle

Analyse des besoins