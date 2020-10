Emmanuel RAULINE

Kelvion Thermal Solutions et ses produits de la marque BTT (Batignolles technologies thermiques), ex société du groupe GEA-HX, est leader mondial dans le domaine des aéroéchangeurs de process destinés principalement au secteur Oil&Gas, à l'international.



Kelvion Thermal Solutions est également le partenaire des grands donneurs d'ordres en Europe dans le domaine de l'énergie, avec notamment ses systèmes complets de condenseurs pour le traitement de la vapeur ou ses échangeurs à tubes et plaques pour les activités nucléaires.



Kelvion Thermal Solutions conçoit, fabrique, assemble, supervise l'installation, la mise en service, la maintenance et l'évolution de ces équipements à partir de ses trois implantations, en France (270 personnes), en Chine et au Qatar.



Mes compétences :

Ingénierie

Mécanique

Gestion de projet

Nucléaire

Résistance des matériaux

Gestion de produit

Management de la qualité