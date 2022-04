Brunellière TRISTAN

Je suis issu d'une formation initiale d'ingénieur du bois à l'Ecole supérieure du Bois de Nantes précédée d'un DUT optenu au département Génie Mécanique et Productique de l'IUT de Nantes.



L'approche pluridisciplinaire de ce cursus me permet d’avoir de solides connaissances dans des domaines diverses et une grande adaptabilité dans le milieu de l'entreprise.

Au fil de mes expériences professionnelles, je me suis découvert une réelle passion pour les métiers de l'enseignement et de la formation.



J'aime le contact humain, je sais faire ressortir le meilleur de chaque personne avec qui je travaille. Je pratique un management paternaliste basé sur la mise en valeur des talents de chacun. Les techniques nouvelles et l'écologie me passionnent. Je suis ouvert d'esprit et à l'affut de tout ce qui est nouveau dans le monde d'aujourd'hui.



J'enseigne actuellement à l'Ecole Nantaise Supérieure d'Enseignement Commercial en Génie Industriel Bois (BTS Technico commercial bois et matériaux d'agencement et de construction), DAO, sylviculture, Gestion de projet, communication technique, maison ossature bois, gestion de la production, mécanique, résistance des matériaux, énergies renouvelables et développement durable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénieur

Formateur

Pédagogie

Écoute dynamique

Enseignant

DAO

Ossature bois

Industrie

Écologie

Construction bois

CAO

Développement durable

Bois

Gestion projet

Énergie renouvelable