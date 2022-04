Alexandre GHUYSEN

Après avoir dirigé des chantiers dans une entreprise du bâtiment, j'ai rejoint la fonction publique pour exercer mes compétences dans les métiers de l'aménagement du territoire .



Depuis 2011, je suis le directeur des services techniques et de l'urbanisme de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.



Mes principales missions sont d'une part, encadrer le personnel des services techniques et de l'urbanisme, et d'autre part, proposer aux élus des stratégies en matière d'aménagement, d'entretien de la voirie, des bâtiments, du patrimoine, et de l'espace public en adéquation avec les politiques décidées par le conseil municipal.









Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Développement durable

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Communication

Maintenance

Informatique

Environnement