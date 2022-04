Alexandre GIFFARD

EXPERIENCE:



Depuis Mai 2008 : VINS RICHARD

Responsable Showroom et formations.

• Vente et conseils auprès des professionnels de la restauration et des particuliers.

• Création de cartes de vins pour les restaurateurs.

• Organisation des dégustations et des journées portes ouvertes professionnelles

• Mise en place des formations professionnelles.

• Gestion des approvisionnements

• Mises en place des reporting.



Septembre 2000 –Mai 2008: BLUE PIM (VERTICALWINE) (CDI).

Catalogues électroniques et appels d’offres professionnels :

• Conception des fiches produits vins et spiritueux. Initiateur et membre actif du groupe de travail DICALIS (EAN GENCOD) pour la définition des fiches produits vins et spiritueux à destination de la grande distribution.

• Mise en place du catalogue électronique (vins et alimentaire) au sein des centrales d’achats : EMC CASINO, AUCHAN, DELHAIZE , LUCIE et PROVERA. Formation sur poste et en groupes des fournisseurs.

• Formation de nos partenaires de distribution régionaux à l’utilisation et à la commercialisation de la plate-forme Verticalwine.

• Chargé de relations avec les adhérents (viticulteurs / négociants) (S.A.V).

• Gestion d’appels d’offres professionnels « grands comptes » : Air France (SERVAIR), ministères de la défense et de l’économie, sociétés type Unilever (cadeaux d’affaires) etc.

• Présence lors des salons professionnels, Vinitech (exposant), Vitef (exposant), vinexpo



Octobre 1999-Août 2000 : Service National.

Volontaire embarqué pour la Marine Nationale outre mer (Nouvelle Calédonie) :

• ( Préalable : Préparation Militaire Marine effectuée en 1998).

• Gestion des approvisionnements pour la cave du bord.

• Responsable du carré Officié.

• Organisation des réceptions à bord lors des escales diplomatiques.



Avril1999-Septembre 1999 : Magazine « Cuisine et Vins de France » (Stage suivi d’un CDD).

• Préparation du numéro hors série « vins »1999 : Enquête dans le vignoble et rédaction d’articles.

• Charge des rubriques « Un plat, un vin » et « Découvertes » dans le mensuel.



Juin-Juillet 1998 : G.E.CI -Groupement Européen des cavistes Indépendants-(CDD).

Participation à l’organisation et au lancement des activités de la nouvelle plate-forme d’approvisionnement.



Juillet-Octobre 1997 : G.E.C.I (Stage).

Marketing :

• Réalisation du catalogue de fin d’année : Vente des espaces publicitaires aux fournisseurs, relations avec l’agence de publicité, participation à la mise en forme.

• Vente du catalogue aux adhérents.



Décembre 1997 : magasin Cavavin (Stage).

Vente.



Juillet-Août 1994 & 1995 : Création d’une association loi 1901 « Le cercle de La Baule ».

Organisation de tournois de tennis double mixte : recherche de sponsors, publicité, assistance à l’organisation générale et au suivi des tournois.



Mes compétences :

Achat

Appels d offres

Appels d'offres

Distribution

Electronique

Formation

Grande distribution

Conseil