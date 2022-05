Naud ALEXANDRE

Bonjour,

Je désire rejoindre un groupe motivant dynamique avec de fortes ambitions , dans le développement ou en tant que consultant franchise, j'ai pratiqué le réseau franchise pendant 10 ans et le développement groupe pendant 8 ans, ayant une forte expérience du réseau Franchise, je suis motivé , dynamique et désireux d'encadrer une équipe ou de me joindre à celle-ci afin d'apporter mon analyse et mon savoir-faire.

Je suis bilingue Anglais, parle couramment l'espagnol, je suis également disponible pour le développement international



Mes compétences :

Conseil

Restauration