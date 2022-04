Alexandre GINTERDAELE

J’ai acquis une expérience de gérant au cours des huit années passées au sein du groupe Pause Forme. J’ai souhaité, par la suite, orienter ma carrière professionnelle vers un secteur d'activité et des missions me permettant de consolider mes acquis, d'élargir mes compétences et de développer un savoir-faire complémentaire dans le domaine de la collectivité, par exemple le respect des normes HACCP en restauration collective. C’est pourquoi, j’occupe actuellement, au sein du groupe Sodexo, un poste de chef de production, gérant les stocks de marchandises et la production de neuf cents repas midi et soir, ainsi que le management de trente trois auxiliaires de cuisine.



Gestionnaire rigoureux et dynamique, j'ai su optimiser les résultats économiques de mes centres de profits tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client. C'est en conciliant les objectifs de profits et les aspirations de progrès, que j'ai pu développer l'énergie et la motivation de mes collaborateurs. Doté d'un fort sens commercial acquis au travers des enjeux des métiers de la restauration, et en toute autonomie, j'ai su convaincre mes collaborateurs et mes clients.