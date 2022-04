Ingénieur calculs & conception de plus de 9 ans d'expériences dans les domaines du ferroviaire et des systèmes de levage, de l'aéronautique, la machines spéciales et la protection solaire.



Maîtrise avancée du logiciel SolidWorks & CATIA, Simulation et Comsol Multiphysics.



Mes compétences :

TOEIC 800

Certification SolidWorks

Conception

SolidWorks

Catia

3D

Mécanique

Design

Production