Jeune et dynamique, travaillant en tant que technicien Méthode au sein de l'entreprise POTEZ AERONAUTIQUE.

J'aime tout ce qui touche à la conception et au dessin industriel.

Souhaitant partager sur la création, conception et le design d'ensembles et de sous ensembles.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Gestion

Gestion de projet