François RASPIENGEAS

J'ai intégré l'Ecole d'Ingénieur par Apprentissage du CESI à Angoulême en octobre 2009. En parallèle, j'ai effectué mon apprentissage au sein de la SNRI, spécialisée dans la robinetterie industrielle, où j'avais pour mission la planification et le suivi de la production.

Depuis l'obtention de mon diplôme en septembre 2012, je travaille toujours à la SNRI comme chef de projet pour les affaires du marché de la marine. Mes principaux clients sont Samsung, Hyundai, Daewoo et Mitsubishi Heavy Industries.



Mes compétences :

Gestion de production et des stocks

Gestion de projet

Project manager

Chef de projet

Robinetterie industrielle