Devenue spécialiste dans les solutions de nomadismes, je permets aux moyennes et grandes entreprises d'assurer une continuité d'accès distant aux données des SI internes pour les partenaires et itinérants.

Je fais évoluer ces solutions afin de répondre aux enjeux économiques et politiques des entreprise à l'aide de solutions d'authentifications fortes, de SSO, fédérations, analyse de conformités, ...



Je me passionne également sur un challenge de taille dans les grandes entreprises, le SSO. J'interviens en conseil pour leur aider à exploiter correctement une première identité afin de la valoriser sur tous les autres fournisseurs. L'objectif, un colaborateur = une identité = x applications. Cela apporte une économie aux entreprises dans le gain du temps des collaborateurs et .. aux supports Help-Desk !



L'enjeu de demain : fédération, nomadisme et Single-Sign-On. Je suis prêt :)



Mon CV au format PDF : http://www.alexgiraud.net/CV/CV2010FR_GIRAUD%20Alexandre_v2.pdf



Mon profil MVP : https://mvp.support.microsoft.com/profile/Alexandre.Giraud



Mes compétences :

Authentification forte

FOREFRONT

ISA

Microsoft TMG

Mobilité

SSO

UAG

TMG