Nicolas LAGARDÈRE

Je suis actuellement Responsable des Systèmes d'Information à Polyclinique de Saint-Jean-de-Luz au sein d'une équipe de 2 personnes et d'un prestataire à temps partiel.



Je possède un Master informatique et logistique spécialité gestion des systèmes d'information et activités opérationnelles (mention Assez-Bien), ainsi qu'une Licence informatique réseaux et télécommunications spécialité sécurité des infrastructures (mention Bien).



Passionné depuis mon plus jeune âge par l'informatique et les nouvelles technologies, j'ai décidé d'en faire mon métier.

L'informatique étant en évolution constante, je pratique une veille technologique constante sur les nouvelles solutions du marché.



Ce qui me motive : quand un projet se termine, un nouveau sur la table



