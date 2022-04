Alexandre GLUCKMAN

Les entreprises se livrent une compétition féroce pour attirer les meilleurs talents puis développent des trésors d'ingéniosité pour les développer et les conserver. Et si la transformation digitale vous permettait de révolutionner l'expérience employé?



Et si l'onboarding de vos collaborateurs refletait les attentes que le salarié à imaginer lors du processus de recrutement?

Et si chaque manager se souvenait des souhaits et des évaluations passées du collaborateur?

Et si votre entreprise proposait un programme de formation individuel calqué sur les résultats de l'entretien annuel?

Et si la rémunération était réellement fonction de la perfomance?

Et si tous vos employés se sentaient sincèrement important aux yeux de leur entreprise?



Et si vos salariés étaient 1% plus engagés? Jusqu'où iriez-vous?



