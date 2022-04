Julie GLUCKMAN

Actuellement en seconde année d’école supérieure de Commerce à l’INSEEC Paris, je suis une jeune femme à l'écoute du marché et de propositions de stages et de césure.



L'INSEEC BUSINESS SCHOOL, Grande École de Commerce du Groupe INSEEC, forme aux carrières du commerce, de la gestion et, plus généralement, au management, et permet d'obtenir un diplôme de grade Master reconnu par l'Etat.



La pédagogie stimulante et innovante de l’INSEEC nous offre la possibilité de la spécialisation en seconde année. En majeur digital web, je suis à la recherche d'une seconde expérience dans le cadre de ma césure.





Mes compétences :

Conscience professionnelle

Microsoft Office

Veille marketing, community management, marketing

Autonomie professionnelle

Percussions