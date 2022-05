Romain HAYOT

Actuellement en Master 2 spécialisé en Marketing et communication digitale à l’EBS (European Business School), je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois à compter de janvier/février 2013.



Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont procuré de nombreuses connaissances, notamment quant au fonctionnement et à la bonne marche de toute sorte d’entreprises. Cependant, étant passionné par la communication digitale, l’informatique, l’audiovisuel et la création internet, je tiens particulièrement à mettre mes compétences au profit d’une entreprise dont le projet corresponde à mes intérêts.



Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire.





Mes compétences :

Nedstats

Adobe Flash CS6

Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)

Adobe Photoshop CS6

Adobe After Effects CS6

Adobe Première CS6

Google analytics

Mac OS X