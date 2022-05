Laurianne DE MENOU (LAFOSSE-MARIN)

Providea-ip.com est une plateforme professionnelle dont l'objectif est de mettre en relation des inventeurs / chercheurs et des entrepreneurs / industriels afin qu’ils développent entre eux des accords et que soient mis sur le marché des concepts novateurs.



Les experts capables d'accompagner les inventeurs et/ou les entrepreneurs à une des étapes du projet innovant peuvent, via ce site, présenter leurs compétences et entrer en relation avec des prospects qualifiés.



Objectif : "e-salon de l'innovation" !