Consultant Ingénieur HVAC

J'agis en tant que consultant directement chez les clients pour une période de 6 mois à plusieurs années. Aujourd'hui je travaille chez Tractebel Engineering sur le projet CIGEO. Ma mission consiste à concevoir les installations HVAC d'enfouissement des déchets nucléaires de la France. Pour plus d'informations sur le projet piloté par l'ANDRA, n'hésitez pas à consulter le site suivant :



alexandre.godier@viacesi.fr

06.73.14.40.18



Mes compétences :

TOEIC 850 (Octobre 2012)

Analyse des risques financiers

Gestion d'approvisionnement et d'achats

Suivi de projet

Connaissances techniques HVAC

Gestion de sous-traitance

Maîtrise du codes des marchés publics et privés

Gestion de projet

Maîtrise du budget et des coûts

Maîtrise des normes (Règlementation thermique)

Négociation

Animation de réunion

Communication

Capacité d'adaptation

Rigueur