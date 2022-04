Alexandre GOLDENCHTEIN

Fonctionnement DSI & Stratégie :



Définition du schéma directeur et de la politique informatique à moyen et à long terme.

Définition et respect du budget. Recrutement, encadrement et management des équipes. Définition des fiches de poste et des process. Attribution des objectifs individuels et collectifs. Réorganisation de la DSI suivant la norme ITIL. Gestion des contrats : renégociation de l’ensemble des contrats de support et de la maintenance (source d’économies et de qualité).Veille concurrentielle et technologique.



Méthode et Management des ressources :



Manager confirmé, orienté résultat et service. Mise en place des outils de mesure de la qualité de service : on ne mesure que ce que l’on maîtrise et l’on ne maîtrise que ce que l’on mesure !

Pilotage des prestataires basé sur les KPI et les SLA. Gestion des contrats et de leur négociation.

Capacité à prendre de la hauteur et gérer les priorités. Définition des rôles et des responsabilités. Développement des compétences. Communiquant et proche du terrain, j’associe l’équipe aux décisions. Conduite du changement en impliquant le métier.

Maintien en condition opérationnelle du système, définition et application de son niveau de sécurité. Adaptation rapide aux contraintes de l’entreprise. Stratégie digitale.



