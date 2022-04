Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,



Parallèlement à ma reprise d'études en Bio-informatique à Montréal, je recherche un emploi à temps partiel en tant qu'ingénieur logiciel temps réel embarqué.



Dynamique, motivé, autonome et disponible immédiatement, je serais heureux de discuter plus amplement d'une possible opportunité avec vous lors d'un entretien téléphonique.



Au plaisir de prochainement vous rencontrer,

Alexandre GONDEAU.



Hello,



Alongside my resumption of studies in Bioinformatics in Montreal, I'm searching a part time job as an engineer embedded real-time software.



Dynamic, motivated, independent and readily available, I would be happy to further discuss a possible opportunity with you in a telephone interview.



Hope to meet you soon,

Alexandre GONDEAU.



Mes compétences :

Linux embarqué

JAVA

C

SPI

Script Shell

Qt

I2C

Microcontroleurs

Kernel programing

LTT

Jenkins

Git

Gdb

Gcc

Gerrit

Mantis

Bluetooth Low Energy

Repo

VHDL