Alexandre GONIN

Actuellement en poste chez Coca-Cola Entreprise, j'ai 15 ans d'expérience en grande consommation au sein des métiers Marketing / Ventes.



J'ai pu au cours de ces années piloter des équipes larges, manager des clients nationaux et internationaux ainsi que travailler sur des fonctions d'analyse et de développement commercial.



Ces expériences m'ont également permis de découvrir l'ensemble des circuits de distribution (GMS / GSS / Internet...)sur des produits alimentaires et non alimentaires.



Mes compétences :

Marketing

Vente