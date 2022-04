Alexandre GONZALO

-Dix ans de carrière en restauration et traiteur. (majoritairement haut de gamme)

-Division des coûts de production horaires et matières par deux en mettant à jour les technologies, le système qualité, en proposant les aménagements de travail adéquats et grâce à une veille constante fournisseur.

-Expérimenté des environnements start-up, j'ai une approche holistique de l'entreprise afin d'établir au mieux les priorités et articuler les pôles.

-Détection des talents.

-Formation et animations des équipes depuis trois ans.

-Force de proposition en veille stratégique.

-Entrepreneur Art de la table.



Mon parcours est le reflet d'une personne en quête de compétences multiples pour réaliser des projets d'entreprises





La sociologie pour une pensée inductive et arborescente.

La restauration pour l'éthique professionnelle et la discipline.

La gestion pour cristalliser mes projets.

L'associatif pour cultiver mes compétences managériales et le travail d'équipe..



Je met à disposition mes compétences et mon expérience pour accompagner les entrepreneurs dans leur projets