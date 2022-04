Alexandre GOSSELAIN

Ayant de bonnes bases techniques, mes expériences professionnelles m'apportent une vision complète du montage d'opération en code des marchés publics (lois MOP, Conception-réalisation), mais également en marché privé (VEFA). Elles ont démontré mes capacités à piloter des projets et à coordonner des intervenants internes et externes.



Doté d'un excellent relationnel, de capacités d’analyse et de synthèse, je suis capable d'intervenir lors des différentes phases de montage d'opération immobilière.



Étude et développement:

Interlocuteur des collectivités dès la recherche foncière, je suis en mesure de réaliser des faisabilités opérationnelles, de définir les conditions financières, juridiques, administratives relatives à la réalisation d'opérations, et d'analyser les risques à chaque étape du montage.



Conception et réalisation:

En phase de conception, je suis en mesure de définir et de coordonner les missions des différents intervenants nécessaires au bon déroulement de l’opération (Géotechnicien, bureau d'étude, architecte...) J ai également une bonne connaissance réglementaire en construction neuve et réhabilitation (certification HQE, BBC, réglementation thermique, conception bioclimatique, construction ossature bois...)



Prospection commercial et relationnel client:

Mes fonctions m'ont permises de développer une aisance relationnelle ainsi qu'un bon sens des négociations.



Management et organisation:

J ai eu l'occasion d'encadrer des chargés d'affaires, mais également de faire du management transversal dans le cadre de gestion de projets complexes ( Ensemble immobilier multi-produits, Conception -Réalisation, Contrat de Performance Energetique,...).



Mes compétences :

code des marche public

conception realisation

developpement immobilier

Logement social

Responsable commercial