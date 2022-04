Alexandre GOUIN

Après avoir étudié jusqu'en 2eme année de STAPS à l'Université de Nantes, où parallèlement je travaillais en contrat étudiant au Décathlon de St-Nazaire, je me suis redirigé vers un DUT Techniques de commercialisation. A la suite de ce DUT, j'ai décidé d'allier mes 2 expériences et passions : le sport et le commerce. Après une Licence Pro Commercialisation des Produits et Services Sportifs au CESNI (INSEEC) du Bourget-du-Lac et une alternance au Décathlon de St-Nazaire dans l'univers Fitness, je suis devenu Responsable Rayon sur la consolidation Quechua, Wed'ze, Tribord, Nabaiji.



Mon objectif est de devenir Merchandiser puis à long terme développer ma propre activité.



Mes compétences :

Négociation

Approvisionnement et gestion des stocks de pr

Marketing

Communication

Dynamique