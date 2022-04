Alexandre GOURDIN

Chargé du développement commercial dans les Hauts de France pour l'entreprise Ze-Watt, je suis votre interlocuteur pour innover ensemble en matière de mobilité responsable.



Que vous soyez une entreprise innovante, dans l'ère du temps, que vous possèdiez une flotte de véhicules électriques ou hybrides, ou que vous souhaitiez être acteur dans la réduction de l'empreinte carbone de votre entreprise, nos bornes de recharge associées à nos services de gestion et de maintenance vous apporteront satisfaction.



Par ailleurs, dotées d'un système de télécommunication et d'identification, vous serez en mesure de proposer à vos salariés de réaliser des économies pour leur trajet quotidien domicile/travail tout en étant remboursé de la consommation électrique occasionnée.



Alors si vous souhaitez rouler "branché", carburez à l'électrique!



Je suis à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires et apporter une solution personnalisée à vos attentes.



Ah j'oubliais, Ze-Watt est labellisée par la plateforme ADVENIR, vous pouvez donc prétendre à une prime pour chaque borne posée par nos soins !



Il n'y a plus qu'à vous mettre au courant!



Mes compétences :

Gestion des déchets

Développement durable

Animation d'équipe

Réseaux d'entreprises

Contact client

Gestion de projet

Management

Adaptibilité