Alexandre GRANDJEAN

Actuellement responsable Etudes au sein d’une DSI, j’ai su développer au cours de ces 7 dernières années une compétence mixte, informatique & marketing dans le domaine du Retail. J’ai pu gérer et mener à bien des projets stratégiques pour l’entreprise, comme par exemple la création d’un site e-commerce, le développement d’un CRM avec toutes les fonctionnalités connexes, et la conception d’une plateforme de marketing analytique.



J’ai acquis une solide expertise dans la gestion et le traitement des données, ainsi que dans leur analyse et leur exploitation.



Je suis actuellement en recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges.



Mes compétences acquises au cours de mes différentes missions :



Direction de projets

- Organisation et gestion d’appels d’offres ( < 300K€)

- Négociation budgétaire et validation des contrats

- Rédaction des cahiers des charges



Pilotage de projets

- Responsable des plannings

- Pilotage des développements

- Gestion et coordination des équipes internes et externes

- Garant du respect des coûts, délais, et de la qualité

- Pilotage des instances de décisions régulières (comité de projet, comité de pilotage) et présentation auprès du comité de direction



Management (2 à 3 personnes) et encadrement d’un élève ingénieur



Pilotage du R&D

- Auditer et optimiser les procédures et processus métier

- Fournir des applications de qualité alliant performance et innovation

- Gérer la cohérence des données dans un système hétérogène



Statistiques, BI

- Auditer des bases de données et analyser les données

- Fournir des outils de mesure de la performance et des applications de qualité très orientées métier





Compétences techniques :



Web : PHP 4&5, HTML 4&5, CSS 3, JAVASCRIPT (JQUERY, D3, LEAFLET), AJAX, XML, json

Langages : Windev , JAVA, Python, R, LaTeX

SQL : PL-SQL, TRANSACT SQL, SQL-2008

BDD : Oracle (Administrateur de base de données), SQL Server, MySql, PostGreSQL, AS400

BI, MDM, monetdB

Outils : Redmine , Gant-project, Talend, JobScheduler, Eclipse, Apache, Windows XP – 7, Ubuntu 9-10, SVN



Mes compétences :

Statistiques

SQL

Oracle

Storeland

MOA/MOE

Marketing

Windev

Magento

ETL