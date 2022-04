Charles GEORGES

Passionné d'innovation, des nouvelles tendances et idées (surtout si elles décoiffent !), je veux prendre part à l'actuelle révolution du monde IT liée au CLOUD. J'essaie chaque jour de transmettre cette passion en m'appuyant sur des messages clairs : les solutions qui rencontrent le succès sont simples, fiables et nos clients les aiment !



Mes compétences :

vente

commercial

télécommunications

bureautique

télécoms

Développement commercial

Marketing

Management

informatique

Communication