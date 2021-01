Leadership de transformation, grande expérience du développement et de direction de services innovants dans l'environnement changeant en permanence des opérateurs télécoms & internet.

Ma boussole, c'est l'orientation client et la simplicité et je mets en œuvre la stratégie avec l'agilité nécessaire face à l'incertitude. Je dirige des équipes pluridisciplinaires à forte expertise vers une réussite collective pour livrer et opérer des projets complexes et dépendant fortement du SI et de solutions high tech.



Mon souhait est de diriger des projets de transformation numérique, combinant compréhension des enjeux business & expertise technique, portant sur parcours client et définition des process, évolution de business model, négociation de partenariats stratégiques, industrialisation d'activité / scaling-up. Outre les télécoms, je m'intéresse à l'énergie & smart grid, l'internet des objets / IoT, transports & la mobilité, les usages numériques & la protection des données, le machine learning / auto-apprentissage, l'assurance & la prévention...



J'utilise prioritairement LinkedIn : fr.linkedin.com/in/fabricejosse

Contact : fabrice.josse@gmail.com



Expertise:

-Management agile d'équipes transverses, évolution du métier, gestion du changement & leadership de transformation

-Stratégie & innovation, business development, direction de programme, proposition de valeur, négociation de partenariats, sourcing & gestion d'écosystème

-Responsabilité opérationnelle, parcours client & management de l'expérience client, lien SI-métiers, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA), définition & amélioration de processus, direction service client

-Marchés B2C & B2B avec réglementation sectorielle spécifique

-Fibre, mobile, FTTH, DSL, full MVNO, triple play, vidéo, quadruple play, IP, plateformes de service, réseaux fixe & mobile, Voix, Données et Internet

-SI : CRM, facturation, OSS, workflow, business intelligence



Mes compétences :

Fibre Optique

Innovation

FTTH

Négociation

Achat

Internet

Télécoms

Business development

ADSL

Process management

Télécommunications