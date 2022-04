Alexandre GREEP

Après 15 ans dans l'industrie musicale comme attaché de presse puis responsable promo de ULM / Universal Music, je décide de partir découvrir de nouveaux horizons professionnels et j'intègre Carat Culture (groupe Aegis média france) en tant que directeur de l'activité musique.

Je quitte ce poste 18 mois plus tard pour me mettre à mon compte, tout d'abord en free-lance, puis en créant ma structure C'est de la com !