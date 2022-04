Alexandre Grey.

L’art est dans la nature, la création et le travail d’équipe font partie de la mienne.

Un parcours hétéroclite a tissé ma toile des complémentarités, entre arts appliqués, environnement et humanité.

Formé à la conception d’objets (école Boulle), à l’écologie (Fondation Nicolas Hulot), j’ai beaucoup appris dans la vie associative, l’enseignement et la dynamique des PME.

Les métiers qui m’ont fait, touchent au corps et aux mots par l’expression , aux matières et aux objets par la création , à l’être et la terre par l’exploration.

Alternant de courtes et longues périodes de travail, j’ai coordonné des équipes dans les musées, enseigné les arts appliqués, projeté et construit des cabanes-maisons, expertisé des projets d’aménagements forestiers pour des réserves naturelles, conçu et installé des parcours pour accueillir du public dans les arbres, aménagé et convoyé des voiliers, travaillé pour et avec des designer, créer des objets d’art et fonctionnels, installé des expositions. Avant cela j’ai été comédien, danseur, cascadeur, régisseur, cadreur lors de tournages et spectacles vivants ; métalo, moniteur de colo et autres jobs d’hivers ou d’été.

En parallèle, mon projet d’entreprise s’est continuellement affiné ; lié à l’architecture souple et les accessoires de suspension il vise à créer une marque développant des outils d’exploration en milieux naturels, jardinés et urbains.

Le vertige est un moteur efficace lorsqu’il est dompté et les erreurs conséquentes ont forgé mon expérience.

Mes limites restant dans le cadre du travail demandé, m’ont permis d’entretenir de saines relations avec mes employeurs, collègues et clients avec lesquels il m’arrive régulièrement de retravailler.

Il semble que ma part de folie pragmatique et mon profil atypique inspirent paradoxalement une certaine confiance humaine que j’œuvre à entretenir.



Etant manuel et intellectuel, mes projets personnels nourrissent ma vie active et inversement ; une sensibilité concrète me permet de naviguer entre arts & culture, technique & fonctionnalité, écologie & découverte, communication & pédagogie.



Ma situation actuelle me permet d’être disponible pour tout emploi auquel mon profil peut s’adapter, je cherche surtout des partenaires intéressés par mon projet d’entreprise et des stages, formations ou emplois dans les corps de métiers touchant à la couture technique.



En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite de la réussite dans vos initiatives.

Cordialement,

Alexandre Grey.



Mes compétences :

Aménagement forestier

Architecture

aventure

Coordination

Création

Décoration

Design

Écologie

expedition

installation

Logistique

scénographie

Voile

Voyage