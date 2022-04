De l'île de LA RÉUNION jusqu'ici 11 000 km d'expérience...



Originaire de l’île de La Réunion, Alexandre Grondin Bernot a.k.a Xéla a intégré le Studio Ecole de France, prestigieuse école Radio/TV en 2010. En 2012, après avoir obtenu le diplôme d’animateur radio avec mention (Titre de niveau III enregistré RNCP), il décide de poursuivre en intégrant le cursus TV du STUDEC pour l’année 2012/2013.



La musique comme moteur....



Toujours en quête de nouveaux défis, Xéla a intégré en parallèle de ses études, l’équipe de Coqlakour Radio (Web Radio de la marque de vêtements Coqlakour). Dans cette équipe, il a pu démontrer ses talents d’animateur dans le cadre de l’émission CLK DECOUVERTE. Il a également su conquérir un large public par son dynamisme et sa grande culture musicale dans le domaine du Reggae Dancehall Français et Jamaicain.

En quelques mois, il a reçu de nombreux artistes locaux, nationaux et internationaux tel que : Tiwony, X Man, Kaf Malbar, Isnel, Alaza, New Generation, Lindigo, Danyel Waro, SsKyron, Lyricson, Yaniss Odua...



Animateur Radio mais pas que...



La radio n’est pas le seul terrain de jeux de Xéla. Pour lui, entre l’animateur radio et le speaker en soirée, il n’y a qu’un pas. C’est d’ailleurs sur une scène mythique, le Cabaret Sauvage à Paris que tout son talent s’affirme. Depuis trois ans déjà, lors des soirées Coqlakour, Xéla fait bondir plus de 1500 personnes. Le public ne lui fait pas peur et c’est durant la Nuit de L’Océan Indien en Novembre 2012 au Zénith de Paris, qu’il le démontre, en présentant les plus grands artistes de l’Océan Indien devant plus de 10 000 personnes.



