Représentant la Réunion au Coneil Economique, Social et Environnemental (CESE-Paris)

Avocat honoraire-consultant,

Fondateur du Cabinet d'Avocats RIVIERE-DELRIEU & Associés intervenant dans les principales. branches du droit pour une clientèle diversifiée (entreprises, collectivités, associations et particuliers), Conseil à STARTER PLUS REUNION (www.starterplus.re)



CONTACT

E-mail : driviere@wanadoo.fr





DOMINIQUE RIVIERE

Ancien secrétaire de la conférence du stage du Barreau de Paris

Diplômé d'Etudes Supérieur de droit des affaires

Ancien chargé d’enseignement à l’université de Paris IX

Ancien membre du Conseil de l’Ordre

Serment : 1974 (Paris)



Mes compétences :

ENTREPRISES, Particuliers, Associations,

Collectivités territoriales,

Administratif

Social

Montage de projets

Coworking

Création d'entreprise

Conseil

Immobilier

Distribution