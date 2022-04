Alexandre GROSJEAN

Bonjour,

passionné de sport et des autres, voici ce qui me caractérise.

Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours recherché les responsabilités (délégué de classe, capitaine de mon équipe de football et de raid, entraineur pour les jeunes en tennis...).

J'aime le travail en équipe et la compétition sous toutes ses formes.

Dynamique, j'avoue être quelqu'un d'impatient.

Concernant mon parcours universitaire, j'ai cherché dans un premier temps à allier travail et passion en rejoignant la faculté de sport de Clermont-Ferrand. J'ai ensuite rejoint l'IUP Management de Tarbes pour acquérir de nouvelles compétences de gestion, de marketing et de commerce. Ma volonté fut aussi d'ouvrir mon esprit à d'autres domaines que celui du sport. Après un stage au service Marketing Europe de la M.F.P. Michelin, j'ai voulu conclure ma scolarité par un diplôme d'une grande école de commerce. L'Essec business School m'a ainsi offert cette chance. Mon Mastère Spécialisé en Marketing et Management m'a ainsi permis de compléter mes compétences.



Mes compétences :

internet

Gestion de projet

Développement commercial

Vente

Communication

web

e-marketing

sport

international

e-commerce

marketing

industrie

automobile