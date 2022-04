Alexandre GUEBEY

Modeliris est spécialisé dans la collecte et le traitement des données récoltés par drone pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture.



La production de documents techniques à des fins d'inspection, de diagnostics et d'aide à la décision est le cœur de métier de Modeliris.



Nous produisons tout types de documents, ortho mosaïque de terrain ou de façades, extraction de plan au format autocad, modélisation 3D, imagerie infrarouge, cartographie et topographie.





Mes compétences :

Pilote ULM

Pilote Drone / UAV Operator