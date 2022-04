Khalil FAHMAOUI

Capitaliser mes diverses expériences dans l'informatique, la cartographie, les radiocommunications, au profit de la captation de données par drones, le post-traitement, l'analyse, l'expertise technique, l'optimisation, dans des domaines aussi variés que l'agriculture/forêts, l'énergie, le BTP, l'environnement, la topographie, la surveillance industrielle, etc.



Mes facultés d'adaptation, ma curiosité, ma soif de nouveauté et mes compétences multiples sont au service d'une activité nouvelle.



Sa simplicité de mise en œuvre, les économies et les gains en productivité et en temps qu'elle génère, conduisent naturellement les entreprises à s’orienter de plus en plus vers des prestataires de drones, augurant de la prochaine révolution économique, dont je suis partie prenante, comme je l'ai été de la révolution numérique !



Mes compétences :

Telecom

ingénierie radio

Ingénierie

Java JEE