Alexandre GUELAUD

Après un BEP électronique, j'ai continué mes études par un bac professionnel MRIM en alternance chez STRUCTIS . Ce fut ma première rencontre avec le monde professionnel et elle ma permise de mieux cerner le métier de technicien en informatique. Ces deux années furent assez difficile mais très enrichissante car je devais gérer à la fois l'enseignement à l'école et la partie professionnelle avec nos clients. En contrepartie j'ai muris plus vite et compris l'attente d'une société envers ses employés.



J'ai effectué dans la même école un BTS Informatique de gestion option réseau, toujours en alternance, dans la société IDEP MULTIMEDIA. Ces deux années m'ont permis de me responsabiliser, de m'organiser car j'étais responsable d'un parc informatique de 150 postes .



Ce sont les deux années précédente, plus les deux suivantes, qui m'ont permis de m'épanouir dans ce domaine mais aussi d'être sur de moi lors de taches qui me paraissaient plus complexes auparavant .



A la fin de mon BTS en 2010, j'ai cherché une entreprise pour faire une licence chef de projet mais malheureusement n'ayant pas d'entreprise j'ai du renoncer.



Je me suis donc penché sur un poste de technicien de maintenance ou d'administrateur junior, et c'est à ce moment là que la société DCLINE m'a proposé d'intégrer une formation au CTI afin de poursuivre mon cursus en alternance.



J'ai préparé différentes certifications WINDOWS (AD, XP, Exchange), mais aussi les certifications CISCO, le CCNA1 (validé), le CCNA2 (en cours),le CCNA3 et 4 via le CTI.



Septembre 2011 : Objectif valider mon BTS IG par le biais de l'alternance avec l'entreprise NOWTEAM .



Juin 2012 : Validation de mon BTS IG option réseau



CDI Septembre 2012 NOWTEAM



Mes compétences :

Microsoft Office

Informatique

DNS

Microsoft Windows Server

Microsoft Outlook

Gestion de projet

VMware

FileZilla