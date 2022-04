Alexandre GUICHARD

Ag’Inc est une société de services informatiques, spécialisée dans le Décisionnel



- Nos services :



Conception, réalisation, déploiement et maintenance d’applications Décisionnelles et d’échanges inter-applicatifs

Audit et plan d’amélioration de systèmes décisionnels



- Nos compétences :



ETL/ESB : OTIC (OpenText Integration Center), IBM Datastage, Microsoft Biztalk

Reporting : Qlikview, Business Object

Base de données : Oracle, SQL Server

Autres : Php, Asp, Html, CSS, Visual Basic



http://www.aginc.Fr - contact@aginc.fr



Mes compétences :

Business Intelligence

Informatique

Gestion de projet

Rigueur