Alexandre GUICHARD

Les usages et les besoins des utilisateurs et des clients changent de plus en plus vite.

Les entreprises et organisations doivent innover, inventer de nouvelles solutions sur des supports différents (PC, web, tablette, smartphone, monétique...) pour gagner des parts de marchés.



Mon rôle est de mettre en oeuvre des stratégies nouvelles pour faire face à ces nouveaux enjeux :

Se mettre en mouvement, mettre en place de nouvelles organisations et de nouveaux processus, faire évoluer ensemble toutes les strates d'une DSI et des directions métiers, former ses collaborateurs pour améliorer les compétences, promouvoir les bonnes pratiques du test, s'outiller... tout en négociant la qualité souhaité avec les coûts et les délais



Mes compétences :

Tests logiciels

CFTL / ISTQB®

Ingénierie des exigences REQB

Gestion de processus de test

Test manager

Tests unitaires

Tests d'intégration

Tests systèmes

Tests d'acceptation

Leadership et communication

ITIL

Qualité logiciel