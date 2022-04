Alexandre GUIDI

Bonjour à tous.

Je me présente Alexandre 27ans originaire de Thonon.

Diplômé en BTS N.R.C Négociation Relation Client. Je travaille actuellement à Cora comme vendeur ELECTROMENAGER et je cherche à évoluer en tant que manager rayon.

Je pense avoir le profil voulu, et les connaissances requises.

Mes qualités sont la rigueur, du dynamisme, un sens de l'écoute développé.

J’ai multiplié les expériences dans le secteur du tertiaire notamment :

- K par K : Entreprise spécialisée dans la pose de menuiserie isolantes (ventes de portes, fenêtres….).

- Objectif Mars : Entreprise de courtage en travaux.

- Côté piscines : Entreprise spécialisée dans la vente de piscines, produits et accessoires.

- Cabinet Grenèche : Agence immobilière.



dans l'attente de vos réponses si mon profil vous intéresse.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Management

Manutention

Mise en rayon

Facing

Ventes de services annexes