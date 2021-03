Alexandre GUIGNARD

Travaillant depuis fin 2006 au sein du groupe AIRBUS, jai eu loccasion doccuper différents postes notamment dIngénieur Support technique client, Gestion dune équipe de support technique client, dIngénieur Vérification & Validation Système. Ces expériences au contact de clients en France ou à létranger mont permises de faire preuve douverture desprit, de pédagogie, dautonomie, dun sens de la satisfaction client et dune capacité à trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Je suis donc à la recherche dun nouveau challenge qui pourrait me permettre de continuer à évoluer, à développer des compétences et également faire bénéficier de mon expérience.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors dun entretien.