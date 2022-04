Alexandre GUILLAUME

MS est une entreprise familiale ancrée en Auvergne depuis plus de 35 ans où l’indépendance est le gage de sa souplesse, de la tenue de ses engagements et de sa pérennité.



Forte d’une équipe dynamique intégrant les études, la conception, la fabrication et les services associés, MS apporte dans le monde entier des solutions « sur-mesure » de séparation liquide/solide dans trois domaines d’activité :

Industries Minérales : Valorisation des sables et des granulats par lavage et classification avec gestion industrielle des eaux (industrie du béton, de la verrerie, céramique, mines...)

Travaux souterrains : Leader mondial dans le domaine des stations de traitement et de régénération des boues de forage.

Environnement : Traitement des eaux chargées issues de chantier de ruissellement, de rejets d'industries (BTP, sidérurgie, agroalimentaire...). Recyclage et valorisation des boues de curage ou des sols pollués.



Plus de précisions sur notre site :Array