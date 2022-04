Alexandre GUINET

Diplômé d'un grade de Master II de l'Ecole supérieure de commerce spécialisation développement commercial et marketing opérationnel à l'INSEEC Alpes Savoie, je suis actuellement Chargé d'affaires terrain chez Office Dépôt.

Présentant un fort intérêt pour le milieu commercial, j'ai aujourd'hui 7 ans d'expériences, sur des postes impliquant responsabilités, développement commercial et relation client.

Attiré par la relation client et le développement de produits, je suis organisé, réactif, dynamique et mets beaucoup d'importance dans la réussite collective.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication