July CAVAGNA

Jeune diplômée d’une grande école de commerce, je suis à la recherche de mon premier emploi.



Durant mon cursus en école de commerce je me suis spécialisée dans l’audit et le contrôle de gestion. Après un semestre à l’université d’économie de Vienne (Autriche), je me suis professionnalisée en effectuant un stage de six mois et une année d’apprentissage en contrôle de gestion central.



Très attirée par le fonctionnement financier et opérationnel des entreprises, je souhaite aujourd’hui orienter ma carrière dans le contrôle de gestion ou dans l’audit. Je recherche un poste au sein duquel je pourrais développer mes compétences et évoluer vers des fonctions à responsabilités.



Je suis actuellement en poste mais je serai disponible dès septembre 2014, n'hésitez pas à me contacter.









Mes compétences :

SAP

Pack office

BW Analyst

Contrôle de gestion

Système d'information

Cognos

Zenith

Commerce international

Gestion de projet

Reporting

Microsoft Excel

Travail en équipe

Rigueur