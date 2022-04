Alexandre GUIZE

Ingénieur de formation, j’ai été longtemps convaincu que seul le fond comptait, et que les systèmes logiques étaient les seuls qui vaillent. Mais grâce à un goût prononcé pour la création, l’art, la littérature, curieux du génie, de l’innovant et admiratif du beau et du burlesque, j’ai toujours été attiré par des schémas de pensées plus intuitifs et déstructurés.



C’est alors tout naturellement que ma société se présente comme un ensemble unique de deux mondes que tout le monde oppose : L’abstrait et le concret.

DYADEO (« Dyade » : Réunion de 2 principes qui se complètent) concrétise cette volonté d’associer des talents techniques, méthodologiques à des talents créatifs voire artistiques dans un tout abordable, pragmatique et efficient.



Le secret de la réussite de DYADEO résulte de quatre ingrédients essentiels :

- Les valeurs communes de l’ensemble de ses collaborateurs : L’humilité, l’empathie, le sens du service, le goût du travail bien fait ;

- Les fondements concrets : Les méthodologies, les supports d’échanges, l’apport de savoir et de savoir-faire ;

- La créativité : Prise en compte de l’environnement, Imagination, Innovation, Accompagnement ;

- La collaboration : Coopération entre créatifs, consultants, formateurs et ingénieurs, respect du travail de chacun, et objectifs communs.



Le groupe DYADEO accompagne les entreprises dans leur transformation à travers la rationalisation, l'innovation et la conquête.



Le groupe DYADEO recherche activement des consultants -- > http://www.groupedyadeo.com/Groupe-DYADEO_4/Notre-Diversite-au-coeur-de-vos-Projets_69



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

AMOA

Accompagnement du changement

Conseil en organisation

Entrepreneur

Gestion de projets

Informatique

Management

Nouvelles technologies

Lobbying

Innovation

Marketing

Strategie