Alexandre HACOUT

Issu d'une formation initiale en marketing, en 2011, je décide de changer d'orientation pour me tourner vers ma veritable passion, le web.

Pendant 2 ans, j'intègre l'IEFM 3'D à Pérols, pour suivre une formation de Web Master / Web Designer.

La formation m'a apporté de solides connaissances théoriques et pratiques et m'a permis d'acquérir et de développer toutes les techniques et méthodes de conception d'un site internet.



Mes compétences :

Intégration web HTML, CSS, JS

Adobe Illustrator CS5

Langage de bases de données MySQL

Adobe Photoshop CS5

Langage de développement PHP

HTML

MySQL

Personal Home Page

jQuery

Mysq

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop