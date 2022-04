Jonathan MARCO

De formation commerciale, j'ai eu la chance de commercialiser des produits à très forte valeur ajoutée



En chirurgie, plus précisemment dans le domaine de l'endoscopie pour les sociétés Karl Storz et Sopro Comeg ; je m'occupais de la gamme Urologie avec le développement des techniques (Colonnes vidéos, PDD, traitement HBP, traitement de la lithiase urinaire (vessie et reins) entre autres



En cardiologie interventionnelle, pour les sociétés Hexacath France et Alvimedica. je m'occupais de développer les ventes de stents coronaires, de ballons de dilatation, de FFR (Fractional Flow Reserve) entre autres



J'ai souhaité quitter ma dernière structure, ALVIMEDICA, à la fin de ma période d'essai, à ma demande, car les objectifs commerciaux et le mangement ne me convenaient pas.



Je suis disponible immédiatement pour une nouvelle aventure dans une équipe sérieuse et dynamique.



Contactez moi par email Jonathan.marco83@gmail.com



Mes compétences :

MARKETING

RESPONSABLE COMMERCIAL

MANAGEMENT

INSTRUMENTATION

Pharmacie industrielle

Anglais

Biotechnologies

Négociation commerciale

Microsoft Office

Industrie pharmaceutique