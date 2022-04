Alexandre HAMIAUX

Ingénieur d'affaire avec spécialisation en conception et calculs mécaniques.



Début de carrière dans le secteur automobile, secteur qui me passionne, où j'ai pu apprendre énormément au sein d'un moyen de production à grande échelle de boîtes de vitesses.

En charge de projet d'évolution d'éléments mécaniques de la demande jusqu'à l'industrialisation en passant par les essais.

Première expérience dans un aspect très important dans le déroulement d'un projet, la communication, qu'elle soit interne ou avec les fournisseurs.



Actuellement ingénieur d'affaire au sein d'un bureau d'étude, je participe activement à des projets de conception mécanique.

Ce poste pluridisciplinaire permet d'enrichir mes compétences techniques et managériales pour des secteurs d'activité très variés, ce qui me permet de m'adapter facilement à tout type de projet.